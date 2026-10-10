Policía en Bolívar rindió homenaje a sus veteranos en Cartagena

La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Bolívar, conmemoró este sábado 10 de octubre el Día Cívico del Veterano con una ceremonia de reconocimiento en la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena.

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La jornada estuvo dedicada a exaltar la trayectoria, el compromiso y el legado de los hombres y mujeres que dedicaron parte de sus vidas al servicio de Colombia y que, tras culminar su etapa activa, continúan siendo referentes para las nuevas generaciones de uniformados.

Durante el encuentro se destacó el papel de los veteranos en la historia institucional, así como los sacrificios personales y familiares que acompañaron sus años de servicio. Las largas jornadas, las fechas especiales lejos de casa y los riesgos propios de la labor policial hicieron parte del reconocimiento a quienes asumieron esta vocación.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que los veteranos representan la memoria viva de la institución y constituyen un ejemplo de honor, lealtad y compromiso.

“Un veterano no es simplemente un policía que terminó su servicio. Es un hombre o una mujer que entregó parte de su vida para que otros pudieran vivir tranquilos”, expresó el oficial, quien también resaltó el papel de las familias que acompañaron a los uniformados durante sus años de servicio.

La conmemoración incluyó un reconocimiento al esfuerzo de padres, esposas, esposos e hijos que afrontaron las ausencias y la incertidumbre asociadas a las responsabilidades policiales.