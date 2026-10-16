Judicializan integrantes de grupo delincuencial dedicado al hurto de maquinaria pesada en Santander

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres que serían integrantes del grupo delincuencial ‘Caravanas’, señalado de dedicarse al hurto de maquinaria pesada en Santander y Boyacá. Según el ente acusador, el valor de los elementos hurtados supera los 2.700 millones de pesos.

Los procesados fueron identificados como Daniel Rojas Zapata, Jorge Luis Herrera Castillo, Andrés Felipe Muñoz Barrientos, Dairo Alberto Gómez Puerta y Henry De Jesús Guisao Guzmán. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, los cinco hombres estarían vinculados con al menos tres hechos delictivos ocurridos entre el 16 de febrero y el 10 de marzo de 2025, en los municipios de Rionegro y Girón, Santander, y en la vereda La Quinta, en Duitama, Boyacá.

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La investigación permitió establecer, según la Fiscalía, que los integrantes de esta estructura presuntamente tenían diferentes funciones, entre ellas coordinadores, atracadores, campaneros y encargados de extraer la maquinaria.

Al parecer, ubicaban los sitios donde permanecían guardados los vehículos, ingresaban de manera violenta y sometían al personal de vigilancia. Posteriormente, retiraban los dispositivos de rastreo de la maquinaria para facilitar su apropiación.

Los cálculos preliminares de la Fiscalía establecen que el valor de la maquinaria hurtada asciende a 2.734 millones 400 mil pesos. Por solicitud del ente acusador, los cinco procesados fueron enviados a un centro carcelario como medida preventiva.