Santander: Cierre en la vía nacional Cerrito-Cúcuta por pérdida total de la banca

La pérdida total de la banca en la Troncal Central Norte Ruta Nacional 55 sector El Naranjo, obligó al cierre temporal de la vía en jurisdicción de Cerrito, Santander, según confirmó la alcaldía de este municipio.

La situación afecta la movilidad por este corredor, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y transitar con precaución mientras se atiende la emergencia.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Alcaldía de Cerrito, los usuarios pueden tomar las rutas de Romeritos o El Guamal para continuar sus desplazamientos.

Sin embargo, advierten que la ruta de Romeritos está habilitada únicamente para vehículos de máximo un eje, por lo que los conductores deben tener en cuenta esta restricción antes de elegir su recorrido.

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El cierre se presenta a la altura del PR 58, en el sector El Naranjo. La Alcaldía señaló que continuará atenta a la situación y a las condiciones de movilidad de la zona.

Por ahora, se recomienda a los viajeros planear sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones de seguridad vial para evitar contratiempos.