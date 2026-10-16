Concejo de Tunja abre convocatoria para elegir secretario general de 2027

Durante las sesiones extraordinarias, que van hasta el 26 de mayo, el Concejo de Tunja estudiará un único proyecto de acuerdo sobre cambio de uso de suelo.

El Concejo Municipal de Tunja anunció la convocatoria para las personas interesadas en participar en el proceso de selección del secretario general de la corporación para la vigencia 2027. La información fue divulgada en el noticiero mediante un aviso público de la entidad.

De acuerdo con el anuncio, las inscripciones comenzarán el 20 de octubre de 2026 a las 00:01 y finalizarán el 21 de octubre a las 23:59. Los aspirantes deberán consultar los términos y las condiciones para conocer los requisitos y documentos exigidos en el proceso.

La corporación indicó que los detalles de la convocatoria pueden consultarse en su página web oficial, www.concejo-tunja-boyaca.gov.co. Allí los interesados deberán verificar las condiciones de participación y las disposiciones que regirán la selección.

El proceso será clave para definir quién ejercerá la secretaría general durante el próximo año. Para completar la información periodística será necesario revisar los requisitos, el mecanismo de evaluación, las fechas de las etapas posteriores y el procedimiento mediante el cual los concejales elegirán a la persona que ocupará el cargo.