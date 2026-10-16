Durante la próxima semana podría afectarse la calidad del aire en el Valle de Aburrá

Controles a fuentes móviles en el Valle de Aburrá. Cortesía: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental en esta zona del país, advirtió que hasta el próximo 24 de octubre se podría registrar un incremento en las concentraciones de agentes contaminantes atmosféricos, según los pronósticos que entrega el Sistema de Alertas Tempranas, SIATA.

Aunque la probabilidad es media-baja, por medio de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire se realiza seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas para adoptar medidas especiales en esta parte del país, en caso de ser necesario.

¿Podría haber medidas restrictivas?

Por ahora, las autoridades ambientales no consideran que sea necesario adoptar medidas restrictivas como el pico y placa ambiental.

Por ahora, las labores se concentran en el monitoreo, control y prevención, como el seguimiento a los 35 puntos que se tienen en el Distrito de Medellín y los nueve municipios del Valle de Aburrá con medidores de calidad del aire.

También desde el SIATA se analizan las concentraciones de contaminantes, las variables meteorológicas y el posible ingreso de masas de aire contaminadas provenientes de otras regiones.

Desde el Área Metropolitana avanzan los operativos en vías y empresas de transporte, en articulación con las autoridades de movilidad, para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Corantioquia acompaña el monitoreo

Desde Corantioquia se adelanta un acompañamiento para avanzar en operativos de medición de agentes contaminantes vehiculares en zonas limítrofes del Valle de Aburrá.

Seguimiento a empresas

Como medida especial, se están adelantando labores de vigilancia a las fuentes fijas con visita a las empresas, mediciones en sectores industriales y productivos y valoración del cumplimiento de las normativas ambientales y las condiciones de operación de los equipos.

Hay incentivos

Por medio del Distintivo Ambiental Vehicular, en alianza con la Universidad de Antioquia, se están adelantando pruebas voluntarias y gratuitas a vehículos diésel de los sectores de la construcción y transporte de mercancías.

Si los vehículos cumplen con las normas, obtienen el distintivo que les permite acceder a las excepciones previstas para las restricciones durante los periodos de gestión de episodios por calidad del aire.

Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que “trabajamos durante todo el año en el seguimiento de la calidad del aire y en la implementación de acciones para reducir las emisiones”.

El funcionario agregó que durante esta temporada los esfuerzos “se acompañan de una mayor atención a las condiciones atmosféricas y de un llamado a los diferentes sectores para que adopten medidas preventivas desde sus actividades”.

PIGECA

El Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire es el que reúne las diferentes estrategias para mejorar las condiciones atmosféricas y hace seguimiento a la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de Aburrá.

Hace parte de esa estrategia el Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica, POECA, el cual define acciones para las autoridades ambientales, de movilidad, salud, educación y gestión del riesgo, enfocadas en disminuir las emisiones y reducir sus posibles impactos.

Medidas voluntarias

Algunas de las medidas que se pueden adoptar de manera voluntaria son el escalonamiento de horarios laborales y el fomento del trabajo remoto, la reducción de desplazamientos en transporte particular y la promoción de la virtualidad en instituciones de educación superior.