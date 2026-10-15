Malambo implementa nuevo horario de jornada laboral para contribuir al ahorro de energía

La Alcaldía de Malambo anunció un cambio temporal en el horario laboral de los funcionarios de la Administración Municipal, como parte de las medidas orientadas a contribuir al ahorro de energía en Colombia ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. La decisión fue oficializada por la alcaldesa Yenis Orozco Bonett mediante el Decreto No. 244 del 8 de octubre de 2026.

De acuerdo con la disposición, a partir del lunes 19 de octubre de 2026, los empleados de la planta global del municipio cumplirán una jornada laboral continua de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La modificación busca ajustar el funcionamiento de la administración local a las acciones promovidas para mitigar los riesgos de desabastecimiento energético en el país.

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La medida se enmarca en los compromisos establecidos durante la reunión presidencial realizada el pasado 1 de octubre en Barranquilla, en la que se instó a los entes territoriales a adoptar acciones frente a las condiciones climáticas y sus posibles efectos sobre la disponibilidad de energía eléctrica.

El cambio de horario no afectará la prestación de los servicios

La Administración Municipal aclaró que el cambio de horario no afectará la prestación de los servicios a la ciudadanía, ya que la atención al público se garantizará de manera ininterrumpida entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. De esta manera, los usuarios podrán realizar sus trámites y solicitudes durante toda la jornada establecida.

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Según lo informado por la Alcaldía, la modificación tendrá carácter provisional y permanecerá vigente mientras las condiciones relacionadas con la anomalía climática hagan necesaria su aplicación. La medida podrá mantenerse durante el tiempo requerido para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Por su parte, la Oficina de Talento Humano inició el proceso de notificación interna para que los funcionarios conozcan y adopten el nuevo horario a partir de la fecha establecida. Con esta disposición, la Administración Municipal busca sumarse a las acciones institucionales dirigidas a promover el uso responsable de la energía en medio de los desafíos climáticos que enfrenta el país.