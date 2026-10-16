Proyecto de ley busca incluir las altas temperaturas en el cálculo del consumo de energía

Durante julio, el consumo de energía de los colombianos creció un 3,2%. Foto: Colprensa( Thot )

El senador Gonzalo Baute anunció la radicación de un proyecto de ley que busca establecer nuevos criterios para calcular el consumo base de energía eléctrica en Colombia, con el propósito de incorporar factores climáticos como la humedad relativa, la sensación térmica y las altas temperaturas.

Desde la Secretaría General del Senado de la República, Baute informó que la iniciativa fue radicada junto al representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez y el secretario general del Senado, Diego González.

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Según explicó el congresista, la propuesta pretende modificar la metodología vigente, que, de acuerdo con su pronunciamiento, se basa en un criterio relacionado con la altitud de mil metros sobre el nivel del mar, sin considerar suficientemente las diferencias climáticas de las regiones del país.

“Colombia es un país de regiones y así tenemos que verlo desde todos los puntos de vista”, manifestó Baute, al defender la necesidad de ajustar los criterios utilizados para determinar el consumo de energía.

La iniciativa busca que las condiciones ambientales de cada territorio sean tenidas en cuenta en el cálculo, especialmente en zonas donde las altas temperaturas y la humedad pueden incrementar la necesidad de utilizar ventiladores y aires acondicionados.

El proyecto plantea avanzar hacia una metodología que responda a las particularidades climáticas de las distintas regiones y que, según el senador, permita garantizar mayor equidad en el servicio.

“Justicia energética para la gente en Colombia”, concluyó el congresista al presentar la propuesta.

La iniciativa fue radicada tras la polémica por las sanciones en el aumento de consumo de energía que empezó a regir en el país, para contrarrestar el impacto del Fenómeno de El Niño.