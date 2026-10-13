Un recolector de café es capturado en Caldas por presuntos delitos sexuales con una menor de edad

Palestina

Según la investigación, el hecho del presunto delito sexual se habría registrado el pasado 4 de octubre en una finca ubicada en Palestina, Caldas, donde el indiciado se desempeñaba como recolector de café. Al parecer, el hombre habría ingresado por una ventana a la habitación de la menor durante la madrugada y, presuntamente, mediante el uso de la fuerza, habría cometido el acto.

“La policía captura por orden judicial a un hombre de 33 años requerido por el delito de acceso carnal violento y agravado con menor de 14 años. La detención se materializó en vía pública en Chinchiná en un trabajo articulado de la SIJIN y el Grupo de infancia y adolescencia y la Fiscalía primera seccional de este municipio”, indica el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

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Tras conocerse la denuncia, las autoridades iniciaron las actuaciones investigativas correspondientes, que permitieron identificar al presunto responsable y hacer efectiva la orden de captura. Por su parte, la víctima recibe atención médica y valoración integral en el centro hospitalario local, conforme a los procedimientos establecidos para estos casos.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y al termino de las audiencias preliminares, se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.