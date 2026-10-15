Seis lesionados y una captura: gobernador de Antioquia rechazó disturbios en medio de las protestas

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó los disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, en Medellín, durante la jornada de manifestaciones contra el Gobierno Nacional el 14 de octubre.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario departamental hizo un llamado a enfrentar los actos de violencia registrados durante las movilizaciones y cuestionó que utilicen las instituciones de educación superior como refugio en hechos que, según informó, dejaron seis personas lesionadas por explosivos.

“Por hechos como estos, desde el gobierno de Antioquia propusimos en el marco de la modificación del Decreto 003 de 2021 que la fuerza pública pueda ingresar a las instituciones educativas de orden superior cuando se presenten actos de violencia y sin requerir previa autorización de sus directivas”, señaló el gobernador.

Balance de las manifestaciones

De acuerdo con las crifras de las autoridades, las movilizaciones transcurrieron de manera pacífica durante gran parte del día. Sin embargo, al finalizar las marchas, un grupo de encapuchados y algunos manifestantes protagonizaron bloqueos en la vía Barranquilla, en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, lo que afectó la movilidad en este sector de la ciudad.

El alcalde encargado y secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, informó que durante los disturbios fueron lanzadas botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados contra integrantes de la Fuerza Pública.

Ante la situación, el Puesto de Mando Unificado ordenó la intervención de la Policía para restablecer el orden público, recuperar la movilidad y proteger a los ciudadanos que se encontraban en la zona.

El balance oficial también reportó la captura de una persona por el delito de violencia contra servidor público. Además, una persona fue trasladada por protección debido a comportamientos que, según las autoridades, ponían en riesgo la integridad de terceros.

Para atender la jornada de movilizaciones, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispuso un dispositivo integrado por 356 policías y 272 soldados del Ejército, junto con capacidades institucionales para responder ante posibles emergencias.