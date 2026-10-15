Coosalud acuerda medidas con 13 IPS en Antioquia para mejorar atención y sanear cartera

EPS Coosalud ha autorizado más de 19.300 cirugías en el primer mes de su nueva interventoría

Medellín, Antioquia

Coosalud EPS activó una nueva fase de su plan de choque en Antioquia, con acuerdos financieros y medidas para mejorar la atención de sus afiliados. La estrategia incluyó visitas y mesas de trabajo con 13 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con las que estableció compromisos por más de $42.500 millones y avanzó en la revisión de glosas pendientes por conciliar que superan los $77.386 millones.

De acuerdo con la entidad, las jornadas también permitieron destrabar 138 autorizaciones recientes y 102 remisiones de usuarios, con prioridad para pacientes que requieren atención oportuna por la complejidad de sus enfermedades y su riesgo asistencial.

“Con el propósito de fortalecer la red de prestación de servicios de salud y garantizar una atención oportuna, integral y continua a nuestros afiliados, establecimos acciones concretas para fortalecer la prestación de los servicios y eliminar las barreras que afecten a los usuarios”, señaló Ana Corina Buchaar, gerente nacional de Salud de Coosalud.

Estas son las IPS con las que trabaja Coosalud en Antioquia

Entre las instituciones visitadas se encuentran la Clínica Vida, el Centro Oncológico de Antioquia, el Hospital General de Medellín, el Hospital La María, la Clínica Soma, el Hospital Marco Fidel Suárez, Prodiagnóstico y Oxivital, entre otras prestadoras de la red.

Durante las reuniones se revisaron asuntos relacionados con contratación, cartera, glosas, capacidad hospitalaria y autorizaciones pendientes. También se analizaron casos de alto riesgo asistencial y jurídico, así como alternativas de contratación, entre ellas los acuerdos de Pago Global Prospectivo (PGP), orientados a favorecer la integralidad y continuidad de la atención.

La estrategia contempla medidas para atender las necesidades de pacientes con cáncer y otras enfermedades de alta complejidad. También incluye la revisión de requerimientos en ortopedia, servicios diagnósticos y especializados, además de acciones para fortalecer la capacidad de respuesta en las rutas materno-infantiles, materno-fetales y pediátricas.

Atención a pacientes y seguimiento a los compromisos

Otro de los frentes abordados fue la gestión de tutelas, desacatos, peticiones, quejas, reclamos y autorizaciones que requieren respuesta urgente. Según Coosalud, el propósito es reducir las barreras administrativas que dificultan el acceso efectivo a los servicios de salud.

La entidad informó que se estableció un plan de mejoramiento con compromisos específicos tanto para la EPS como para las instituciones prestadoras. El seguimiento estará a cargo de la Gerencia Regional de Antioquia y la Gerencia Nacional de Salud, bajo la supervisión de la Vicepresidencia de Salud.

“Se estableció un plan de mejoramiento con compromisos específicos para Coosalud y los prestadores participantes. La Gerencia Regional de Antioquia y la Gerencia Nacional de Salud estarán a cargo del seguimiento, con supervisión de la Vicepresidencia de Salud, para verificar los avances y promover el cumplimiento de las acciones acordadas”, afirmó Jorge David Vergara, gerente regional de Coosalud en Antioquia.

Con estas medidas, la EPS busca avanzar en el saneamiento de sus obligaciones financieras con los prestadores y mejorar la oportunidad, integralidad y continuidad de los servicios para sus afiliados.

A nivel nacional, Coosalud cuenta con más de tres millones de afiliados. La efectividad del plan en Antioquia dependerá del cumplimiento de los compromisos financieros y asistenciales acordados con las IPS, así como de que las medidas se traduzcan en mejoras concretas para los pacientes.