A prisión habitante de calle que asesinó a pareja de jóvenes en Sabaneta

Sabaneta, Antioquia

Tres meses después del asesinato de una pareja de novios en el parque de Las Mascotas, en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Robinson Duque Castañeda, de 37 años, señalado de atacar con arma blanca a los dos jóvenes.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 13 de julio, cuando un joven de 20 años y su novia de 17 caminaban por este sector del municipio. De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían sido atacados por el procesado con un arma blanca, ocasionándoles heridas que terminaron provocando su muerte.

Tras las labores investigativas adelantadas por el Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Fiscalía, las autoridades lograron identificar al presunto responsable, quien fue capturado por la Policía Nacional el pasado 7 de octubre mediante una orden judicial.

Según el ente acusador, Duque Castañeda, quien se encuentra en situación de calle, es consumidor frecuente de sustancias estupefacientes y registra 35 medidas correctivas por porte de armas blancas.

Medidas judiciales

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial para determinar su responsabilidad en el doble homicidio que cobró la vida de los dos jóvenes en Sabaneta.