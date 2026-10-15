Pequeños productores de la Zona Bananera suspenden protesta pacífica tras acuerdos con Alcaldía

Magdalena

Más de 400 pequeños productores de banano en Zona Bananera reportan afectaciones por los vendavales registrados desde agosto, con pérdidas en más de 635 hectáreas de cultivos. Ante la emergencia, el gremio pidió apoyo del Gobierno Nacional para recuperar las fincas y evitar mayores pérdidas de empleos e ingresos familiares.

Para hacer frente a esta crisis y solicitar apoyo habían convocado una protesta pacífica, la cual fue suspendida tras llegar a acuerdos que permitieron desconvocar la marcha que el sector agropecuario tenía prevista para el próximo viernes.

Leonardo Marriaga, de Comulbanano, explicó que los productores necesitan fertilizantes, fumigación e insumos para mantener sus cultivos y conservar a sus trabajadores. Advirtió que las fincas que quedaron sin producción tampoco tienen ingresos para sostener la mano de obra.

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Por su parte, la alcaldesa Claret Olaya, anunció que la próxima semana el viceministro de Agricultura visitará el municipio para escuchar las necesidades del sector y explicar las medidas de apoyo del Gobierno Nacional. Los productores esperan que los compromisos se traduzcan en ayudas oportunas para recuperar las hectáreas destruidas y evitar que la emergencia agrave la crisis económica de las familias bananeras.

“Hemos estado reunidos con los gerentes de las cooperativas de los pequeños productores de banano y mi administración se comprometió a hacer entrega de 3.000 bultos de fertilizante como ayuda por las afectaciones que han dejado los vendavales que nos vienen golpeando fuertemente desde el mes de agosto”, precisó la mandataria.