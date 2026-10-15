El pulmón operado al papa León XIV muestra una “buena recuperación”

Papa León XIV en Francia. 25 de septiembre de 2026. Foto: Getty Images. / Vatican Pool

El pulmón operado del papa León XIV “muestra una buena recuperación” tras una radiografía de tórax realizada al pontífice, informó este jueves la oficina de prensa del Vaticano.

“Una radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado”, indican en el comunicado vaticano el médico personal de León XIV, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía que intervino al papa, Stefano Margaritora.

El pasado martes, el papa fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, en una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En su segundo día de convalecencia, el pontífice se ha sometido a los controles rutinarios “que han resultado normales” y realizó sus actividades diarias de forma independiente.

También tuvo una sesión de fisioterapia que incluyó ejercicios de motricidad completa.

“En general, la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad”, concluye el comunicado.

Retomó su actividad laboral

De igual manera, la oficina de prensa del Vaticano aseguró que el papa León XIV ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli.