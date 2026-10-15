El patinador vallecaucano Jeshua Folleco se consagró campeón mundial artístico

Recientemente en los Juegos Suramericanos Santa Fe – Argentina (2026): Sumó a su palmarés del ciclo olímpico una medalla de bronce en danza masculina.

Cali

El patinador vallecaucano Jeshua Folleco aseguró la medalla de oro en la modalidad Solo Danza Júnior Masculino de los World Skate Games Asunción 2026 tras adjudicarse el primer lugar tanto en el programa obligatorio como en el libre, acumulando una calificación total.

La clasificación final por puntos fue así, primero Jeshua Folleco de Colombia con 135.65 puntos, segundo el italiano Yuri Allegranti acumulando 127.86 puntos y el tercer cajón del podio fue para el español Joan Jardí Marco, quien sumó 124.56 puntos.

Además de esta histórica medalla dorada individual, Jeshua Folleco ya venía de colgarse la medalla de bronce en la categoría Pareja Danza Sénior junto a su compañera María Paula Muñoz.

El vallecaucano viene acumulando grandes actuaciones a nivel mundial, como en la Serie Internacional de Trieste, Italia (2024), donde se colgó la medalla de oro en la categoría juvenil de solo danza masculina; igualmente, en la Copa Mundial de Cesena, Italia (2026), obtuvo la medalla de plata júnior, compartiendo protagonismo con el también colombiano Brayan Carreño.

El deportista tiene en su cuenta además victorias en Medalla de Oro (Ibagué 2023). Hizo historia junto a su compañera María Paula Muñoz al coronarse campeones mundiales juveniles en la modalidad de Pareja Danza; se convirtieron en la primera dupla americana en ganar el oro en esta especialidad.

Recientemente en los Juegos Suramericanos Santa Fe – Argentina (2026): Sumó a su palmarés del ciclo olímpico una medalla de bronce en danza masculina.