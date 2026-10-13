América y Cali siguen en la parte alta de la tabla en la liga, no obstante, a derrota y empate

La fecha 12 de la liga colombiana dejó un balance poco alegre para los dos equipos de la capital del Valle del Cauca, que no lograron sumar de a tres, pero conservan sus puestos en la parte alta de la tabla.

Deportivo Cali no pudo superar al Deportivo Pereira, un rival que sobre el papel lucía inferior debido a su irregular campaña. Los ‘azucareros’ debieron conformarse con un empate en Yopal, teniendo como atenuante que sufrió la expulsión del volante Leyser Chaverra por agresión a un rival, sobre el minuto 35 de juego y debió afrontar el resto con solo 10 hombres.

Los dirigidos por Dudamel cortaron una racha positiva cinco victorias en línea, pero se mantienen como escolta del líder América con 25 puntos.

El entrenador Dudamel valoró la entrega de sus jugadores: “La expulsión nos cambió todo lo que habíamos trabajado; once contra once sentíamos que nos podíamos llevar el triunfo. Se acaba aquello anecdótico y estadístico de la seguidilla de partidos ganados, pero el punto sigue siendo muy valioso para nosotros, nos acercamos cada vez más a la clasificación”.

De otro lado y ante 31.347 espectadores en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, América de Cali cayó 1-2 frente a Independiente Medellín.

Luis Quiñones quien anotó para el de casa el 1-0 al minuto 7 de la primera mitad luego de una asistencia de chilena de Yeison Guzmán, gol que fue revisado por el VAR, ante aparente fuera de juego en su inicio. Sin embargo, la alegría duró poco porque el defensor del DIM, Luis Fernando Escorcia, puso el empate de cabeza 1-1 al minuto 23 tras un tiro de esquina.

El rumbo del partido cambió drásticamente al minuto 45+2, cuando el defensor americano Dany Rosero fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, América jugó bien, pero no fue efectivo cuando tuvo las opciones de gol y a cambio si el ‘Poderoso’ anotó al minuto 84 con un certero cabezazo de Carlos Lucumí que selló el 1-2 definitivo. Es la segunda derrota en el semestre del América.

David González estratega escarlata protagonizó un fuerte cruce en rueda de prensa con un periodista que sugirió que al equipo le pesaba la presión de jugar con estadio lleno. “Nosotros hemos hecho todo, somos líderes, hemos jugado bien... Se pierde el partido porque jugamos mal el primer tiempo y con diez hombres no alcanzamos a mantener”

Con estos resultados, América sigue como líder con 27 puntos y el Deportivo Cali lo escolta con 25.