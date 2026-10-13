Tenis de alto nivel tendrá la capital deportiva de Colombia con el OPEN CALI 2026 - Foto suministrada por la Organización del evento

Nicolás Mejía, encabeza lista de participantes en el KIA OPEN CALI 2026 y que reunirá a las más importantes figuras del tenis latinoamericano. El colombiano aparece liderando una elite de jugadores con experiencia en el circuito profesional, entre ellos el chileno Tomás Barrios Vera, campeón defensor, quien se impuso en el KIA OPEN 2025 en Cali. De la misma manera se registra el regreso de Daniel Elahi Galán. Ganador de cuatro ATP Challenger y gran protagonista de torneos de Grand Slam como el Roland Garros 2020, Wimbledon 2022 e igualmente del Abierto de Estados Unidos 2022.

La nómina internacional reúne jugadores de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, entre otras nacionalidades, reflejando el alcance regional del Kia Open Cali 2026 y el interés que despierta el circuito Challenger entre deportistas que buscan sumar puntos y avanzar en su carrera profesional.

El certamen se disputará del 19 al 25 de octubre en Cali, sobre polvo de ladrillo, y pertenece a la categoría ATP Challenger 75. Durante una semana, la capital vallecaucana volverá a recibir tenis profesional internacional, con una programación que permitirá a los aficionados disfrutar de jugadores de diferentes países y seguir de cerca la competencia por el título.

Más allá del espectáculo deportivo, la realización del Kia Open Cali 2026 representa una oportunidad para mantener activa la agenda de grandes eventos de la ciudad y contribuir a la recuperación de Cali y el Valle del Cauca tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los detalles de la organización, las novedades del certamen y la información complementaria sobre el torneo serán presentados durante la rueda de prensa prevista para el 16 de octubre en el hotel Dann Carlton en Cali.