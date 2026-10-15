“Ninguna IPS aguantaría la liquidación de otra EPS”: secretaria de Salud del Valle

Cali

La crisis financiera del sistema de salud mantiene abierto el debate sobre el futuro de las EPS en Colombia. Mientras el presidente Abelardo de la Espriella plantea liquidar las entidades que no tengan viabilidad financiera, desde el Valle del Cauca advierten sobre las consecuencias que nuevos cierres podrían tener para hospitales y clínicas.

Frente a este panorama, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, pidió concentrar los esfuerzos en recuperar la cartera, garantizar los giros directos y establecer acuerdos de pago entre el Gobierno Nacional, las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud.

“Nosotros creemos que, en un trabajo coordinado, organizado y con la buena voluntad del gobierno, de las EPS y de las IPS, podríamos lograr una estabilización del sistema y un proceso de pagos de los giros directos efectivos y una negociación de cartera que debe pasar por la revisión y conciliación de las mismas, con el objeto de no liquidar EPS. La deuda de las EPS con las IPS es billonaria. Ninguna institución prestadora de servicios de salud aguantaría la liquidación de otra EPS y el incremento de esos pasivos irrecuperables”, advirtió la funcionaria.

La propuesta busca mejorar las condiciones de contratación de los servicios de salud y establecer mecanismos que permitan cubrir las obligaciones actuales, además de definir compromisos financieros a mediano y largo plazo. La secretaria aseguró que esta alternativa ya ha sido discutida con la ministra de Salud, Ana María Vesga y manifestó que ve posibilidades de avanzar en ella.

La funcionaria también señaló que durante el último mes se ha evidenciado una mejoría en los pagos de la cartera corriente. No obstante, indicó que el departamento está a la espera de información oficial para hacer seguimiento al plan de estabilización del Gobierno Nacional, particularmente en la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos médicos.

La preocupación en el departamento está respaldada por el tamaño de las obligaciones pendientes, pues la deuda de las EPS con la red hospitalaria del Valle del Cauca se acerca a los $8 billones.