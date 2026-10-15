Es destituido funcionario de la Universidad Nacional por conductas de maltrato laboral
La Procuraduría General de la Nación sancionó al auxiliar administrativo Jorge Daniel Montenegro Torres por conductas de maltrato laboral.
Colombia, Bogotá
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años contra Jorge Daniel Montenegro Torres, auxiliar administrativo de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional, por maltrato laboral a una funcionaria de la institución y comentarios insultantes e irrespetuosos a través de correos electrónicos.
Dichas acusaciones motivaron la intervención de la autoridad disciplinaria para establecer las responsabilidades correspondientes, por lo que pudo confirmarse que el auxiliar administrativo llevó a cabo conductas constituidas como violencia de género, injuria y calumnia, considerada como ofensa al buen nombre y a la dignidad de la mujer.
Como resultado del proceso adelantado, el ente de control calificó la falta de Jorge Daniel Montenegro Torres como gravísima a título de dolo, es decir que la persona conoce que su acción u omisión es ilegal y, aun así, tiene la voluntad consciente de realizarla.
Es por esto que la decisión contempla la separación del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante diez años. Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación realiza un control para erradicar la violencia de género y el hostigamiento laboral en las instituciones educativas públicas de Colombia.
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