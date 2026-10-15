Es destituido funcionario de la Universidad Nacional por conductas de maltrato laboral

Colombia, Bogotá

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años contra Jorge Daniel Montenegro Torres, auxiliar administrativo de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional, por maltrato laboral a una funcionaria de la institución y comentarios insultantes e irrespetuosos a través de correos electrónicos.

Dichas acusaciones motivaron la intervención de la autoridad disciplinaria para establecer las responsabilidades correspondientes, por lo que pudo confirmarse que el auxiliar administrativo llevó a cabo conductas constituidas como violencia de género, injuria y calumnia, considerada como ofensa al buen nombre y a la dignidad de la mujer.

Como resultado del proceso adelantado, el ente de control calificó la falta de Jorge Daniel Montenegro Torres como gravísima a título de dolo, es decir que la persona conoce que su acción u omisión es ilegal y, aun así, tiene la voluntad consciente de realizarla.

Es por esto que la decisión contempla la separación del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante diez años. Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación realiza un control para erradicar la violencia de género y el hostigamiento laboral en las instituciones educativas públicas de Colombia.

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