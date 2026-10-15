Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 oct 2026 Actualizado 16:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Es destituido funcionario de la Universidad Nacional por conductas de maltrato laboral

La Procuraduría General de la Nación sancionó al auxiliar administrativo Jorge Daniel Montenegro Torres por conductas de maltrato laboral.

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sofía Toscano

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Macgerly Pulido Montalvo

Añadir Caracol Radio en Google

Colombia, Bogotá

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años contra Jorge Daniel Montenegro Torres, auxiliar administrativo de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional, por maltrato laboral a una funcionaria de la institución y comentarios insultantes e irrespetuosos a través de correos electrónicos.

Dichas acusaciones motivaron la intervención de la autoridad disciplinaria para establecer las responsabilidades correspondientes, por lo que pudo confirmarse que el auxiliar administrativo llevó a cabo conductas constituidas como violencia de género, injuria y calumnia, considerada como ofensa al buen nombre y a la dignidad de la mujer.

Como resultado del proceso adelantado, el ente de control calificó la falta de Jorge Daniel Montenegro Torres como gravísima a título de dolo, es decir que la persona conoce que su acción u omisión es ilegal y, aun así, tiene la voluntad consciente de realizarla.

Es por esto que la decisión contempla la separación del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante diez años. Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación realiza un control para erradicar la violencia de género y el hostigamiento laboral en las instituciones educativas públicas de Colombia.

Le puede interesar: Procuraduría confirma destitución e inhabilidad al exdirector del Indersantander

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado