“De dragoneante del Inpec a dueño de restaurante”: la historia del guardián asesinado en Girón

Bucaramanga

Diego Acevedo Garzón, el dragoneante del Inpec, asesinado el miércoles en la noche en Girón, era un emprendedor. Había fundado un restaurante de comidas rápidas hacía 8 años, junto a uno de sus hermanos. Fue en ese sitio, en Sabor Argentino donde se produjo el atentado en su contra que le causó la muerte en la noche del miércoles 14 de octubre.

Acevedo Garzón es el segundo integrante de la guardia del Inpec muerto por ataques de desconocidos en el área metropolitana de Bucaramanga durante 2026. La otra víctima de las agresiones fue el inspector Efraín Quezada asesinado cuando llegaba a la penitenciaría de mediana y máxima seguridad de Palogordo el pasado 6 de agosto.

El dragoneante muerto en su negocio en Girón llevaba 18 años como miembro de la guardia carcelaria; era casado y padre de tres hijos. Hace algunos meses, Acevedo Garzón relataba redes sociales una historia que él mismo titulaba “de dragoneante del Inpec a dueño de restaurante”.

Contaba que uno de sus hermanos le propuso montar un negocio en 2018. Inicialmente dijo que no porque no sabía de restaurantes. Finalmente accedió. Empezaron en una casa que les dejó su mamá.

Luego, participaron en un festival gastronómico. Sin imaginarlo, durante el primer día vendieron 980 hamburguesas de mil que prepararon. Con el tiempo, el negocio se amplió.

En los videos se mostraba feliz, aunque advertía de los riesgos que generaba su trabajo en el Inpec. A pesar de las amenazas contra la guardia y de que sabía de las complicaciones suscitadas por las nuevas medidas de seguridad, Diego Acevedeo trabajaba en la noche del miércoles en su negocio en donde lo sorprendieron un par de sicarios.