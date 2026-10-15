Convocan consejo de seguridad tras asesinato de dragoneante del Inpec en Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, convocó un consejo de seguridad para este jueves 15 de octubre en Girón. La reunión se realizará tras el asesinato del dragoneante del Inpec, Diego Acevedo Garzón, y contará con la participación prevista del director nacional de la entidad.

El tema será la seguridad de los funcionarios penitenciarios cuando están fuera de servicio. Aunque existen patrullajes de la Policía y controles del Ejército cerca de la cárcel de Palogordo, la Gobernación considera necesario revisar cómo se protege a los guardianes fuera de su horario laboral.

“Lo que nos preocupa ya es cuando ellos se encuentran en sus lugares de descanso o en su vida cotidiana”, dijo a Caracol Radio el mayor Douglas Arenas, secretario de Seguridad de Santander.

La seguridad fuera de las cárceles. Arenas explicó que actualmente está en marcha una estrategia llamada “Todos somos guardianes de la seguridad”, que incluye puestos de control y el acompañamiento de la fuerza pública en Girón, Floridablanca y Piedecuesta.

Sin embargo, señaló que los recursos de las alcaldías y Gobernación son insuficientes para garantizar por sí solos la seguridad de estos funcionarios. Por eso, pidió al Gobierno Nacional y al Inpec que evaluaran los protocolos internos de protección.

“Lo que nos preocupa ya es cuando ellos se encuentran en sus lugares de descanso o en su vida cotidiana”, insistió el secretario, quien planteó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad fuera de los establecimientos penitenciarios.

Dos funcionarios asesinados este año. La Gobernación confirmó que dos dragoneantes del Inpec han sido asesinados en Santander durante 2026. Uno de los homicidios ocurrió cerca de la cárcel de Palogordo y el más reciente, la noche del miércoles 14 de octubre, en Girón.

Diego Acevedo Garzón recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el restaurante Sabor Argentino, del que, según conocidos, era propietario. Fue auxiliado para trasladarlo a una clínica, pero murió durante el recorrido.

Las autoridades no han establecido los motivos del crimen ni han identificado públicamente a los responsables.

La preocupación por los ataques contra guardianes. Arenas considera que estos hechos no son exclusivos de Santander. En diálogo con Caracol Radio mencionó ataques contra funcionarios penitenciarios en otras regiones del país.

“Nosotros desde la Gobernación de Santander hemos ya prácticamente notado y concluido que esto es algo sistemático, o sea, esto no es solo contra los integrantes de la cárcel de Palo Gordo, esto es sistemático a nivel nacional”, aseguró.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también rechazó el asesinato y pidió avanzar en las investigaciones. El Inpec expresó solidaridad con la familia y los compañeros de Acevedo Garzón.

El consejo de seguridad de este jueves buscará definir qué medidas adicionales pueden adoptarse para proteger a los funcionarios.