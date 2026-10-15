Capturaron a cabecilla de disidencias Farc responsable de ataques con explosivos en Antioquia

Antioquia

En un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Barrancabermeja, Santander, alias ‘Emilio Zapata’, señalado de ser el cuarto cabecilla de la estructura 4 del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC, con presencia criminal en Antioquia.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre llevaba siete años vinculado a la organización ilegal y tenía bajo su mando a 20 integrantes armados. Además, sería experto en la fabricación de explosivos improvisados y la instalación de campos minados, utilizados durante las confrontaciones con el Clan del Golfo por el control territorial en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Uno de los hechos más graves que le atribuyen las autoridades ocurrió el 22 de mayo de 2024, en la vereda Plaza Nueva, zona rural de Remedios, donde habría dirigido un ataque con explosivos contra integrantes del Clan del Golfo, que dejó 13 miembros de esa organización muertos.

Las autoridades también lo relacionan con múltiples confrontaciones armadas registradas entre 2023 y 2026 en zona rural de Segovia, en el nordeste de Antioquia, que habrían desencadenado una crisis humanitaria, con comunidades confinadas, desplazamientos forzados y homicidios.

Detalles de la captura y proceso judicial

Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron un computador portátil que será analizado por expertos forenses para obtener información sobre las actividades de la estructura criminal.

Alias ‘Emilio Zapata’ quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, porte de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias y concierto para delinquir agravado.

La Policía señaló que esta captura representa un golpe a la estructura de mando de las disidencias de las FARC, que mantienen una disputa territorial con el Clan del Golfo en diferentes municipios de Antioquia.