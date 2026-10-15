Tunja reportó 2.500 participantes en jornada de movilización que terminó sin disturbios

Tunja

Alrededor de 2.500 personas participaron durante el miércoles 14 de octubre en las movilizaciones realizadas en Tunja, según el balance entregado por el secretario del Interior y Territorial, Óscar Antonio Moreno, quien destacó el comportamiento de los asistentes y el acompañamiento de las autoridades.

De acuerdo con el funcionario, las marchas se desarrollaron sin alteraciones del orden público y contaron con la presencia de instituciones locales y nacionales, coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

“Tuvimos una jornada muy tranquila, con una asistencia considerable, las personas que asistieron a cada una de las marchas, cada uno con las garantías que le anunciamos el día de ayer. Nuestra Policía y las instituciones en el puesto de mando estuvieron muy atentas”, señaló Moreno.

El secretario indicó que los manifestantes recorrieron distintos sectores de la capital boyacense y que también llegaron ciudadanos de municipios cercanos. Según su balance, las actividades concluyeron sin emergencias ni disturbios.

“Calculamos que alrededor de unas 2.500 personas durante todo el día hicieron el recorrido, con el acompañamiento institucional. Creo que manifestaron también su gratitud por el acompañamiento que dio la institucionalidad”, afirmó.

Moreno agradeció la participación de los ciudadanos y el trabajo de las entidades que hicieron parte del dispositivo de seguridad, entre ellas los organismos que estuvieron atentos al desarrollo de las manifestaciones.

Frente a la situación registrada con algunas personas que subieron a la estatua de Simón Bolívar, el funcionario aseguró que fueron identificadas y que se adelantaron acciones para manejar el hecho.

“Las personas están identificadas. Hubo una acción disuasiva con nuestros gestores, con el acompañamiento también de la Defensoría, que estuvo muy activa con cada uno de los eventos que se iban presentando”, aseguró el funcionario.

Finalmente, el secretario calificó como positivo el balance de la jornada y resaltó la coordinación entre las autoridades y los organizadores para garantizar el desarrollo de las movilizaciones en la capital boyacense.