Cuestionan inversión del 0,27 % para el agro de Boyacá

El diputado de Boyacá Mateo Centeno cuestionó que el proyecto de presupuesto departamental para 2027 destine, según sus cálculos, apenas el 0,27 % de los recursos al sector agropecuario. El dirigente anunció que llevará la discusión a la Asamblea y propondrá aumentar esa asignación, al considerar que el campo enfrenta necesidades que requieren mayor financiación.

Uno de los sectores que destacó fue el lechero, cuyos productores deben competir en un mercado afectado por las importaciones de leche en polvo procedente de Estados Unidos. Centeno señaló que, de acuerdo con el calendario del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y ese país, desde este año se aplica el arancel cero a esas importaciones y no existe un límite de cantidad bajo el contingente mencionado en su intervención.

El diputado pidió que los gobiernos nacional y departamental adopten medidas para respaldar a los productores pequeños, medianos y grandes. También puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer los canales de comercialización y promover procesos que permitan agregar valor a los productos agropecuarios, para mejorar las condiciones de competencia de los productores boyacenses.

La discusión presupuestal será el escenario para definir si aumenta la inversión prevista para el campo. La cifra del 0,27 % corresponde al cálculo presentado por Centeno y deberá contrastarse con el proyecto oficial, sus anexos y las partidas destinadas al sector. La Gobernación tendrá que explicar cómo se distribuirán los recursos y qué programas concretos financiará durante 2027.