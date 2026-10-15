Selena Gomez y Benny Blanco celebran su aniversario mientras siguen ligados a la industria musical

La cantante y actriz Selena Gomez y su esposo, el productor musical Benny Blanco, celebraron su primer aniversario de matrimonio con una actividad muy especial: comer un pedazo de su pastel de bodas mientras veían los videos de la ceremonia, realizada en septiembre de 2025.

Durante un evento benéfico de su fundación Rare Impact Fund, celebrado el 14 de octubre en Los Ángeles, Selena contó que ambos pasaron el aniversario en pijama, recordando algunos de los momentos más importantes de su boda. La artista describió la experiencia como algo bastante cursi, pero especial para los dos.

Por su parte, Benny Blanco compartió en redes sociales una fotografía del pedazo de pastel que habían guardado desde la celebración y escribió: “Un año de pastel nunca había sabido tan bien”, acompañado de un mensaje en el que expresó su deseo de pasar toda la vida junto a Selena.

La pareja se casó el 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California, después de aproximadamente dos años de relación. La boda reunió a familiares y amigos cercanos, y también dejó una anécdota inesperada: el actor Martin Short, compañero de Selena en la serie Only Murders in the Building, se comió por accidente parte del pastel al pensar que era un elemento de utilería.

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Aunque la celebración estuvo marcada por recuerdos personales, la pareja también comparte una conexión con la industria musical: Selena ha desarrollado una carrera como cantante, mientras que Benny Blanco es reconocido por su trabajo como productor musical y compositor.