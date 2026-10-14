Jesse Huerta anunció su primer álbum como solista y su nuevo sencillo tras su salida de Jesse & Joy

SAO PAULO, BRAZIL - SEPTEMBER 27: Jesse Huerta of Jesse & Joy poses backstage during a concert on their El Despecho Tour at Audio Club on September 27, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Mauricio Santana/Getty Images) / Mauricio Santana

Jesse Huerta, exintegrante del dúo Jesse & Joy, anunció este martes su primer álbum solista, “Sombrero”, y su nuevo sencillo “Interstelar”.

¿Cuándo anunció sus nuevos planes?

A principios de este año, Jesse reveló por primera vez sus planes para un proyecto en solitario durante una conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar.

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¿Qué es “Sombrero”?

“Sombrero” es un trabajo compuesto, grabado y producido en su totalidad por Huerta que explora sonidos de guitarras, sintetizadores y arreglos cinematográficos diferentes a los que ya es conocido.

¿Dónde fue grabado?

Su álbum debut fue grabado en el estudio de Huerta durante los descansos de su gira con Jesse & Joy.

¿Qué dijo Jesse?

“JESSE AND THE SUPERNOVAS nació de la necesidad de crear un espacio propio para otras ideas, sonidos e intereses creativos que también forman parte de mi identidad. Compuse, grabé y produje SOMBRERO durante una de las giras más largas y exitosas de mi carrera, aprovechando al máximo los descansos intermitentes y las breves paradas en una agenda especialmente exigente”, expresó Jesse Huerta.

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“El tiempo disponible era limitado, pero la atención al detalle nunca lo fue. Crear Nebulosa Records me permitió desarrollar este proyecto desde cero con mi propia dirección creativa, mientras que la distribución global de Virgin Records proporciona la infraestructura y el alcance para conectar con nuevas audiencias en todo el mundo”, agregó.

¿Cuándo será lanzado?

“Interestelar” estará disponible en todas las plataformas digitales el 21 de octubre, a la espera de la fecha de “Sombrero”, que se anunciará próximamente.