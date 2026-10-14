Netflix despedirá a más de 1.000 empleados, el 6% de su nómina, en el mayor recorte de su historia

La empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense, Netflix, está recortando personal, despidiendo a cerca de 1000 empleados, lo que representa el 6% de su nómina, en su mayor reestructuración hasta la fecha.

¿A qué áreas pertenecen los empleados?

La mayoría de los despidos afectarán a trabajadores de los equipos de producto, tecnología, legal y recursos humanos de Netflix, según informaron los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters en un correo electrónico enviado a los empleados el miércoles por la mañana.

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¿Qué dice el comunicado?

“Nuestra misión, entretener al mundo, es ambiciosa y para cumplirla, necesitamos ser rigurosos a la hora de priorizar a nuestro personal y nuestros recursos”, declararon los codirectores ejecutivos en el comunicado.

“Nuestro negocio es sólido y está en crecimiento, y seguimos encaminados a cumplir con nuestras previsiones para todo el año”, dijeron Sarandos y Peters en el memorando.

Los codirectores ejecutivos añadieron: “Seguiremos invirtiendo decididamente en áreas de alto impacto para mejorar nuestro servicio e impulsar aún más el crecimiento y la innovación. Para ello, debemos tomar decisiones estratégicas en toda la empresa, de modo que podamos seguir ofreciendo un servicio de calidad a nuestros miembros, socios, empleados e inversores”.

¿Cuántos empleados tenía Netflix en 2025?

A finales de 2025, Netflix contaba con aproximadamente 16 000 empleados a tiempo completo.

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¿Cuándo fueron los últimos despidos?

Los últimos despidos importantes de Netflix se produjeron en 2022, cuando la compañía despidió a unos 450 empleados tras la pérdida neta de 200.000 suscriptores en el primer trimestre de ese año, su primer descenso de esta magnitud en más de una década.

¿Qué otros recortes han tenido?

Desde entonces, la empresa ha realizado otros recortes menores, incluido el despido de decenas de miembros de su equipo global de producto a principios de 2026.