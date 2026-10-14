Socha mantiene monitoreo por emergencia en la quebrada El Boche y pide evacuar dos viviendas

Socha

Las autoridades mantienen activas las acciones preventivas en la vereda El Boche, sector alto del municipio de Socha, tras una emergencia registrada en la madrugada del domingo 11 de octubre, cuando el represamiento del flujo de agua desencadenó una corriente de piedras, rocas y lodo que generó preocupación entre los habitantes.

El director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Boyacá, José Ubaldo Castro, informó que durante una visita técnica se verificó una evolución favorable de la situación, debido a que el agua está recuperando su cauce y arrastrando parte del material acumulado.

“La evolución que ha tenido esta emergencia ha sido positiva, afortunadamente el agua está recuperando como tal su cauce. Consideramos que, siguiendo con la obligación de hacer un monitoreo las 24 horas, se reducen las posibilidades de algún incidente que tenga que lamentarse”, explicó Castro.

Como parte de las medidas para proteger a la comunidad, las autoridades solicitaron la evacuación preventiva de dos viviendas cercanas a la zona de influencia de la quebrada. Según el funcionario, se busca reducir los riesgos para las familias, entre ellas una adulta mayor que cuenta con familiares en una vivienda cercana.

La Alcaldía también dispuso un espacio para recibir temporalmente a las familias que requieran salir de sus hogares.

“Todo con el fin de garantizar la vida, la seguridad y la salud de cada uno de sus integrantes. La recomendación es atender la solicitud de evacuación preventiva y evitar permanecer en la zona de influencia de la quebrada”, señaló el director.

Monitoreo permanente y coordinación institucional

El seguimiento se realiza de manera articulada entre la Administración Municipal de Socha, Bomberos de Betéitiva, el Ejército, la Policía, Corpoboyacá y otras entidades. También se cuenta con información diaria del IDEAM sobre las condiciones climáticas previstas.

Adicionalmente, se trabaja en un plan de contingencia para la vía nacional, teniendo en cuenta que en el sector se construye un puente sobre la quebrada El Boche.

Castro reiteró que, pese a la evolución favorable, es necesario mantener la alerta y evitar acercarse a la ribera mientras continúan las labores de monitoreo.