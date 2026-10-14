Cine internacional y entrada gratuita: así se vive el Festival Villa del Cine en Boyacá

Desde este miércoles 14 de octubre y hasta el sábado 17 de octubre se llevará a cabo el Festival Villa del Cine, que llega a su versión número 12 / Foto: Suministrada.

Villa de Leyva

Villa de Leyva se convierte desde este miércoles 14 y hasta el sábado 17 de octubre en escenario del cine nacional e internacional con la edición número 12 del Festival Villa del Cine, que este año lleva por nombre “Caminos del Tiempo” y está inspirado en el Calendario Muisca y las raíces culturales del territorio.

Julián Díaz Velosa, director del festival, expresó que la convocatoria despertó interés internacional y recibió producciones de distintos continentes.

“Al festival se inscribieron más de 698 películas, de las cuales vamos a pasar aproximadamente 72 películas que hacen parte de las diferentes selecciones oficiales. Participaron países de todos los continentes, casi 68 países estuvieron enviando obras cinematográficas”, señaló Díaz Velosa.

De acuerdo con el director, las selecciones oficiales contarán con producciones de aproximadamente 28 países, en una programación que combina proyecciones, talleres, encuentros con realizadores, actividades académicas y experiencias culturales.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es que el público podrá acceder gratuitamente a las actividades mediante un proceso de acreditación. Para ello, los interesados deben ingresar a www.villadelcine.com, consultar la programación y diligenciar el formulario disponible en la sección “Acreditaciones”.

“Es absolutamente gratuito. También pueden encontrar el enlace en la biografía de nuestras redes sociales. Solamente es llenar la información y, ya aquí en Villa de Leyva, en la Galería Pérez Rojas, van a poder acreditarse gratuitamente”, explicó el director.

La acreditación permitirá participar en la agenda académica, los espacios culturales y las proyecciones cinematográficas programadas durante los cuatro días del festival.

Las películas se proyectarán en varios espacios de Villa de Leyva, entre ellos la Galería Pérez Rojas, el Auditorio del Hotel Plaza Mayor, el Auditorio del Hotel Mesón de los Virreyes y la Casa San Pedro Campestre.

La programación incluye obras nacionales e internacionales, así como actividades dedicadas a la formación audiovisual y al intercambio de experiencias entre cineastas y público.

Con esta nueva edición, el Festival Villa del Cine busca fortalecer el encuentro entre el cine, la memoria y la identidad cultural, al tiempo que impulsa a Villa de Leyva como escenario para la creación artística y el turismo cultural en Boyacá.