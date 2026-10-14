Más de 353.000 personas ingresaron a Boyacá durante la semana de receso

El Itboy reforzará las campañas pedagógicas y el trabajo con las autoridades para atender la movilidad durante la temporada de fin de año.

Boyacá

La gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy), Natalia Torres Díaz, destacó el balance de movilidad y anunció acciones de prevención y seguridad vial para la temporada de fin de año.

Un balance positivo de movilidad dejó la semana de receso estudiantil y el puente festivo en Boyacá. Según Natalia Torres Díaz, gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy), hasta el lunes 12 de octubre ingresaron aproximadamente 353.000 personas al departamento, mientras que 324.000 salieron durante el mismo periodo.

“Fue una semana bien movida. Desde el viernes 2 de octubre tuvimos una entrada de vehículos muy importante y, con ocasión del puente festivo, recibimos a muchas personas que vinieron a visitar nuestro hermoso departamento”, dijo.

Torres explicó que los corredores viales con mayor circulación fueron la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso y el corredor Chiquinquirá-Villa de Leyva, rutas que concentran una parte importante de los desplazamientos de quienes llegan a conocer los atractivos turísticos de Boyacá.

La funcionaria destacó que los resultados también estuvieron relacionados con el trabajo coordinado entre las autoridades. “Realizamos un trabajo articulado con los alcaldes desde el inicio de la semana de receso”, afirmó, y agregó que se atendieron solicitudes de los mandatarios locales, especialmente porque en varios municipios se desarrollaron festividades durante esos días.

De acuerdo con la gerente, el Itboy también implementó actividades pedagógicas a través de su grupo de prevención y desplegó agentes de tránsito en diferentes municipios. A estas acciones se sumó el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, que estuvo pendiente de las condiciones de circulación durante el puente festivo.

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De cara a la temporada de fin de año, Natalia Torres Díaz advirtió que el trabajo de las autoridades será más exigente debido a los puentes festivos de noviembre y al incremento de visitantes que se espera durante diciembre y enero.

“La tarea ahorita para este fin de año es bien robusta”, manifestó la gerente, quien explicó que una de las prioridades será la implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial, acompañada de una campaña de sensibilización y pedagogía dirigida a los diferentes actores viales, especialmente a los más vulnerables.

Torres Díaz sostuvo que estas actividades estarán acompañadas de una mayor articulación con las autoridades para atender las necesidades de movilidad en los municipios y prevenir dificultades en los principales corredores del departamento.

“Entendemos que, como llegan muchas personas a visitar este departamento, es muy probable que también colapse la movilidad”, advirtió la funcionaria. Por esta razón, aseguró que el Instituto tiene toda la disposición de trabajar conjuntamente con las demás entidades para contribuir a que las festividades se desarrollen de la mejor manera.