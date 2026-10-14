Bogotá recibió por primera vez el Best New Artist Showcase de los Latin Grammy

Bogotá se convirtió en escenario de una vitrina internacional para la música latina. El martes 13 de octubre, la Academia Latina de la Grabación realizó por primera vez en Colombia el Best New Artist Showcase, un encuentro que busca dar visibilidad a nuevos talentos y acercarlos a figuras consolidadas de la industria musical.

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Piso 21, Manuel Abud, Juliana, Andres Cepeda, Ela Taubert, Manuel Medrano and Carlos Vives attend the Latin Grammy Best New Artist Showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Gabriel Aponte Ampliar BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Piso 21, Manuel Abud, Juliana, Andres Cepeda, Ela Taubert, Manuel Medrano and Carlos Vives attend the Latin Grammy Best New Artist Showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Gabriel Aponte Cerrar

La jornada reunió a artistas colombianos como Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21, quienes participaron en esta iniciativa que hace parte de las actividades previas a la entrega de los Latin Grammy. El encuentro también contó con la presencia de figuras como Carlos Vives y Andrés Cepeda, quienes acompañaron a las nuevas generaciones de músicos.

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Piso 21, Manuel Abud, Juliana, Andres Cepeda, Ela Taubert, Manuel Medrano and Carlos Vives attend the Best New Artist showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Diego Cuevas Ampliar BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Piso 21, Manuel Abud, Juliana, Andres Cepeda, Ela Taubert, Manuel Medrano and Carlos Vives attend the Best New Artist showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Diego Cuevas Cerrar

La cantante bogotana Juliana fue la anfitriona del evento. La artista ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2021 y destacó la importancia de que este tipo de espacios llegue a su ciudad, pues permite compartir experiencias y motivar a quienes están comenzando su camino en la música.

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Carlos Vives and Andres Cepeda perform during the Best New Artist showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, . (Photo by Diego Cuevas/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Diego Cuevas Ampliar BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Carlos Vives and Andres Cepeda perform during the Best New Artist showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, . (Photo by Diego Cuevas/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Diego Cuevas Cerrar

Por su parte, Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, resaltó el papel de Colombia en la industria musical y describió al país como un semillero de talento. Según sus declaraciones a la agencia EFE, cerca de 40 artistas colombianos figuran entre los nominados a los Latin Grammy de este año.

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Piso 21, Manuel Abud, Juliana, Andres Cepeda, Ela Taubert, Manuel Medrano and Carlos Vives attend the Latin Grammy Best New Artist Showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Andres Rot Ampliar BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Piso 21, Manuel Abud, Juliana, Andres Cepeda, Ela Taubert, Manuel Medrano and Carlos Vives attend the Latin Grammy Best New Artist Showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Andres Rot Cerrar

El evento hace parte de una iniciativa creada en 2022 que ha pasado por ciudades como Las Vegas, Buenos Aires, Ciudad de México, Miami, San Juan, São Paulo y Sevilla. Su propósito es dar proyección a los artistas emergentes y fortalecer sus oportunidades dentro de la industria musical latina.

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Juliana and Manuel Medrano perform during the Best New Artist showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Andres Rot Ampliar BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 13: Juliana and Manuel Medrano perform during the Best New Artist showcase at Colsubsidio Theater on October 13, 2026 in Bogota Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Andres Rot Cerrar

Entre los colombianos que competirán en la próxima entrega de los premios está Aria Vega, nominada en la categoría Mejor Nuevo Artista. También figuran nombres reconocidos como Karol G, Juanes, Beéle, J Balvin, Ryan Castro y Fonseca en distintas categorías.

La edición número 27 de los Latin Grammy se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Con la llegada del Best New Artist Showcase a Bogotá, Colombia se suma a las ciudades que han acogido este encuentro dedicado a impulsar nuevas voces y celebrar el alcance internacional de la música latina.