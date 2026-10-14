El rapero Vico C, conocido por “Lo grande que es perdonar”, fue operado en Antioquia: ¿Qué le pasó?
“Su equipo médico confirma que mantiene un pronóstico muy favorable”, dice un comunicado de prensa publicado en la cuenta oficial de Instagram de “El filósofo del rap”.
Este martes se supo que el rapero estadounidense Vico C fue sometido a una cirugía en Colombia.
¿De qué operaron a Vico C?
“Vico C se encuentra en excelentes condiciones médicas y evoluciona favorablemente tras someterse a una intervención quirúrgica de columna cervical, realizada el pasado 7 de octubre en el Hospital San Vicente de Paúl, Centro de Especialistas en Rionegro, Antioquia, Colombia”, dice un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.
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¿Por qué lo intervinieron?
Explicando que “La operación fue necesaria luego de que el artista fuera diagnosticado con una compresión de la médula espinal a nivel cervical, una condición que comprometía varios segmentos de su columna vertebral y que requería atención médica especializada”.
¿Quién es Vico C?
Vico C es considerado una figura clave en el desarrollo del reguetón y ha desempeñado un papel fundamental en el hip-hop latinoamericano y la música urbana.
Apodado “El Filósofo del Rap”, Luis Armando Lozada Cruz adoptó el nombre artístico de Vico C.
Como uno de los fundadores del hip-hop en español, Vico C demostró que era posible rapear de forma completa y convincente en español, utilizando solo frases o jerga en inglés.
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Su participación en el movimiento rap se remonta a sus inicios en la escena underground, escribiendo y produciendo música para otros jóvenes artistas del rap puertorriqueño.
Vico C es más reconocido por su colaboración con el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa en la canción “Lo grande que es perdonar”, del álbum “Desahogo” de 2005.
Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...