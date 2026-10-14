Paulina B y Peter Manjarrés llegan a Netflix con ‘Sanando de a Poco’

La música colombiana sigue abriéndose camino en producciones internacionales. Paulina B y Peter Manjarrés hacen parte de la banda sonora de la segunda temporada de ‘Medusa’, la serie de Netflix que llegó a la plataforma el pasado 30 de septiembre.

La canción elegida para acompañar esta producción es ‘Sanando de a Poco’, una colaboración entre la cantante Paulina B y el intérprete vallenato Peter Manjarrés. El tema fue compuesto por el cantautor colombiano Wilfran Castillo y cuenta con la asesoría de Codiscos.

La inclusión de esta canción en la serie representa una nueva oportunidad para que los sonidos colombianos lleguen a audiencias internacionales a través de una producción disponible en distintos mercados. Además, reúne a artistas de diferentes generaciones y trayectorias alrededor de una historia musical centrada en las emociones y el desamor.

Para Paulina B, esta colaboración marca un momento importante en su carrera, al compartir interpretación con uno de los referentes del vallenato y participar en una producción de alcance internacional. La artista continúa trabajando en el crecimiento de su proyecto musical y en la conexión con nuevos públicos.

Por su parte, Peter Manjarrés suma esta participación a su trayectoria dentro del vallenato, un género que continúa encontrando espacios en producciones audiovisuales y plataformas digitales.

Tras su llegada a ‘Medusa’, ‘Sanando de a Poco’ continúa disponible en las plataformas digitales de música y busca abrirse camino en la radio colombiana. La canción aborda el proceso emocional de superar una relación y recuperar la tranquilidad después de una historia de amor.

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La segunda temporada de ‘Medusa’ está disponible en Netflix, mientras que la colaboración de Paulina B y Peter Manjarrés puede escucharse en los servicios de reproducción musical.