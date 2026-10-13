En Quindío aprobaron ordenanza que contempla alivios tributarios tras el terremoto

Armenia

En efecto en la asamblea departamental se llevó a cabo el segundo debate donde fue aprobada la ordenanza 014 de 2026 que contempla un alivio económico para los contribuyentes del departamento.

El director tributario de la secretaría de Hacienda del Quindío, Andrés Mauricio Olarte explicó que se trata de unos alivios tributarios en virtud del decreto que fue expedido por el Gobierno Nacional por la emergencia económica derivada del terremoto del pasado 10 de agosto.

Sostuvo que consiste en una reducción del 80% en intereses y sanciones hasta el 31 de diciembre de este año de todas las rentas que administra el departamento entre esas la más importante que es el impuesto de vehículos automotores.

“Consiste en una reducción del 80% en intereses y sanciones hasta el 31 de diciembre de todas las rentas que administra el departamento, entre ellas la más importante que es el impuesto de vehículos automotores. Si usted es deudor moroso del impuesto de vehículos automotores o de cualquier renta del departamento, puede acceder a un beneficio de un descuento del 80% hasta 31 de diciembre del año 2026″, indicó.

Asimismo, mencionó que si el contribuyente no alcanza para acceder al beneficio en este año la medida empieza disminuir de manera gradual donde enero y febrero del año 2027 tendrá un descuento del 70%, los meses de marzo y abril 60%, mayo y junio del 50% y los meses de julio y agosto será del 40%, es decir termina el 31 de agosto el alivio económico para los contribuyentes del departamento.

Manifestó que otro de los aspectos está relacionado con que quienes estén al día y deban solamente la vigencia actual pueden diferir el pago a 12 meses con el fin de aliviar la carga.

“Adicional, se estableció una medida y es que las personas que estén al día y deban solamente la vigencia actual, pueden diferir ese pago a 12 meses con el fin de aliviar esa carga a todos los contribuyentes. Quiere decir que si yo no he pagado el impuesto que se vence ahora el 30 de octubre, que también hay que decirlo, fue una ampliación que hicimos derivada del sismo, si al 30 de octubre no ha pagado la vigencia 2026, no debe ninguna vigencia hacia atrás, puede acercarse a las instalaciones de la dirección tributaria en la gobernación del Quindío y diferir hasta 12 meses el pago de esta obligación”, resaltó.

Fue claro que la recomendación es que la comunidad pueda acceder al mayor descuento que es del 80% y va hasta el 31 de diciembre de este año.

“Y un último aviso muy importante que se otorgó en la honorable corporación, los contribuyentes que estén al día para la vigencia 2027 van a tener la posibilidad de acceder a un descuento por pronto pago. Esto en lo que yo recuerdo en las últimas administraciones no se había visto. Se aprobó en la honorable asamblea departamental del Quindío un descuento por pronto pago del 5% hasta el 31 de marzo. Quiere decir que desde el primero de enero hasta el 31 de marzo, quien esté al día y quiera pagar la vigencia 2027 lo puede hacer con un descuento del 5%”, puntualizó.