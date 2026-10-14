“La organización del evento fue un desastre total”: Daniel Ríos sobre la muerte de Ismael Méndez

El pasado fin de semana 10 y 11 octubre, se llevó a cabo el Festival de música electrónica llamado EDC en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, que lleva varias ediciones realizándose en Medellín, en el evento, se confirmaron tres fallecimientos en el evento: un costarricense, un australiano y un inglés.

En diálogos con 6 AM W, Daniel Ríos allegado de Ismael Gerardo Méndez Huertas, un costarricense de 23 años quién falleció en el hospital Pablo Tobón de Medellín, tras ser hallado inconsciente fuera de un baño. quien afirma que “él era una persona muy sana, un joven deportista, no consumía drogas, no era drogadicto, como lo han querido, digámoslo así, dañar su imagen en redes sociales...”

Aún no es claro que le sucedió, todo está en proceso de investigación, la familia viajó este martes 13 de octubre a Medellín para esclarecer y saber que fue lo que realmente le sucedió a su hijo “nos desplazamos hacia Medicina Legal, cuando llegamos los papás ingresaron a ver el cuerpo de su hijo, no lo pudieron ver, nos entregaron un documento para poder hacer el trámite de ir a Medicina Legal para poder reclamar el cuerpo que nos lo pudieran entregar y adicional a eso hablar con el señor fiscal que lleva el caso”.

“La muerte de Ismael nos dejó en shock...la organización del evento por parte de Páramo fue un desastre total”.

Daniel comentó que aparte de la falta de logística y filtros de seguridad por parte de la organización, de las 193 atenciones de salud reportadas en el festival, 107 correspondieron a intoxicaciones, por lo que presume la familia que la muerte de Ismael se debió a causa de una bebida contaminada.

“Lo único que queremos es hacer la cremación del cuerpo y podernoslo llevar nuevamente para Costa Rica”. declara la familia de Méndez.

Las autoridades reportaron la presencia masiva de venta de sustancias psicoactivas y adulteradas dentro del evento y a su vez, asistentes del evento y testigos de los hechos denunciaron falta de medidas de seguridad, logística deficiente, robos de celulares y uso de gas pimienta por parte de la organización Páramo.

Las otras dos personas reportadas, fue un australiano que terminó herido a causa de una puñalada y un inglés que falleció al parecer también, a causa de una adulteración de sustancias alucinógenas.

Después de los hecho ocurridos, aún no hay respuestas oficiales por parte de Páramo y se cuestiona la responsabilidad de la Alcaldía de Medellín, el INDER y la empresa organizadora ante los incidentes, debido a que tampoco dejaron entrar a la policía justificando que era un evento privado.

Escuche la entrevista completa aquí:

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