Denuncian presuntas extorsiones a conductores venezolanos en Villa del Rosario

Norte de Santander.

Las presuntas extorsiones en controles de tránsito de Villa del Rosario y las dificultades para movilizar vehículos venezolanos por Norte de Santander fueron algunas de las denuncias expuestas durante el Gran Encuentro de la Frontera, que se desarrolla en Cúcuta.

Lindon Johnson Delgado, director de Fronteras de Fedecámaras Táchira, aseguró a Caracol Radio que estas situaciones generan inconformidad entre los ciudadanos que cruzan diariamente entre Colombia y Venezuela y pidió a las autoridades revisar los procedimientos para garantizar condiciones de movilidad en ambos lados de la frontera.

“Hay unas alcabalas exprés que se montan en Villa del Rosario que lo que buscan es extorsionar. Son los funcionarios de tránsito los que están detrás de esto, nosotros pedimos la intervención de las autoridades municipales”, afirmó el dirigente.

Johnson también cuestionó las dificultades que, según indicó, enfrentan los vehículos de placas venezolanas para movilizarse por Norte de Santander, debido a los requerimientos de permisos que s les exigirían en algunos controles.

“Si el carro nuestro aparece en Pamplona con placa venezolana, ya se lo quieren confiscar, porque no tiene un permiso, por eso se deben revisar las condiciones de circulación y garantizar la reciprocidad para los conductores en ambos países”, manifestó.

A estas dificultades se suman los trámites aduaneros que, según Fedecáramas Táchira, siguen complicando las operaciones comerciales entre Colombia y Venezuela.

El dirigente pidió simplificar el papeleo y ofrecer mayor claridad jurídica para facilitar el movimiento de mercancías y la realización de negocios binacionales.

Otro de los reclamos del sector es la apertura de los puentes internacionales durante las 24 horas del día, al considerar que los horarios actuales limitan la movilidad de personas y vehículos en una frontera con importantes vínculos económicos y familiares.

“Ya no se justifica que cierren la frontera a las 09:00 de la noche por un lado y el otro puente hasta medianoche; ya hay que abrirla las 24 horas”, expresó.

El representante de Fedecámaras Táchira insistió en que la integración fronteriza requiere medidas que faciliten la circulación, reduzcan las trabas administrativas y garanticen un trato adecuado para los ciudadanos colombianos y venezolanos.