Se estrenó el primer tráiler de la nueva versión de la famosa serie “Guardianes de la Bahía”

Este martes se estrenó el primer tráiler de la nueva versión de la serie “Guardianes de la bahía” que se estrenará en enero de 2027.

¿Qué se puede ver en el primer avance?

El avance de tres minutos comienza con el protagonista de la serie, Stephen Amell, encabezando una misión de rescate tras la colisión de un avión con un paracaídas de arrastre.

¿Quién es el protagonista?

Amell interpreta una versión adulta de Hobie Buchannon, el joven rebelde de la serie original de los años 90.

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¿Cuál es la trama de la serie?

La trama sigue a Hobie, ahora capitán de los socorristas de “Guardianes de la bahía”, quien sigue los pasos de su padre, Mitch, mientras su mundo da un vuelco ante la inesperada llegada de su hija Charlie, interpretada por Jessica Belkin.

Decidida a continuar con el legado familiar, Charlie se esfuerza por convertirse en socorrista de “Guardianes de la bahía” junto a su padre.

Serie original

La serie original se estrenó en 1989 y, en su apogeo, fue el programa más visto del mundo, emitiéndose en más de 200 países.

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Su reparto principal incluía a David Hasselhoff como el jefe de los socorristas, Mitch Buchannon, y contribuyó a lanzar las carreras de estrellas como Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth y Carmen Electra.

Otras adaptaciones

La serie también dio lugar a otra versión, “Baywatch Nights”, y, en 2017, a una película protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron.