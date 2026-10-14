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14 oct 2026 Actualizado 01:08

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Barranquilla

Air-e realizará trabajos eléctricos este miércoles en Palmar de Varela y Santo Tomás

Las intervenciones se llevarán a cabo entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde para adecuar redes eléctricas y avanzar en obras de conexión.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

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Air-e Intervenida anunció trabajos de adecuación de redes eléctricas para este miércoles 14 de octubre en el barrio Olaya Herrera, en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico. Las labores se concentrarán en el sector de la carrera 11 con calle 8, en el horario comprendido entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De manera simultánea, la empresa adelantará obras para instalar un punto de conexión en Santo Tomás. Los trabajos se desarrollarán en el sector comprendido entre las carreras 10 y 11D, y las calles 10 y 11C, también entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Más información

Estas intervenciones hacen parte de las labores de adecuación y mejoramiento de la infraestructura eléctrica en ambos municipios del Atlántico. La compañía informó sobre las actividades previstas para que los habitantes de las zonas intervenidas tengan en cuenta los trabajos programados.

Por otra parte, Air-e Intervenida reiteró el llamado a hacer un uso racional y eficiente de la energía en viviendas, establecimientos comerciales e industrias, especialmente ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La empresa invitó a adoptar hábitos de ahorro que contribuyan al consumo responsable del servicio eléctrico.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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