Air-e realizará trabajos eléctricos este miércoles en Palmar de Varela y Santo Tomás

Air-e Intervenida anunció trabajos de adecuación de redes eléctricas para este miércoles 14 de octubre en el barrio Olaya Herrera, en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico. Las labores se concentrarán en el sector de la carrera 11 con calle 8, en el horario comprendido entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De manera simultánea, la empresa adelantará obras para instalar un punto de conexión en Santo Tomás. Los trabajos se desarrollarán en el sector comprendido entre las carreras 10 y 11D, y las calles 10 y 11C, también entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Estas intervenciones hacen parte de las labores de adecuación y mejoramiento de la infraestructura eléctrica en ambos municipios del Atlántico. La compañía informó sobre las actividades previstas para que los habitantes de las zonas intervenidas tengan en cuenta los trabajos programados.

Por otra parte, Air-e Intervenida reiteró el llamado a hacer un uso racional y eficiente de la energía en viviendas, establecimientos comerciales e industrias, especialmente ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La empresa invitó a adoptar hábitos de ahorro que contribuyan al consumo responsable del servicio eléctrico.