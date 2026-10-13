Asamblea del Atlántico inicia estudio del presupuesto de $2,62 billones para 2027

La Asamblea Departamental del Atlántico inició el estudio del proyecto de presupuesto de rentas, gastos e inversiones para 2027, presentado por la Gobernación por un valor de $2,62billones. La iniciativa comienza su trámite en la corporación, donde los diputados analizarán la distribución de los recursos y las prioridades de inversión para el próximo año.

El presidente de la Asamblea, Estéfano González Díaz Granados, destacó la responsabilidad de los diputados en el estudio del proyecto y su impacto en los municipios. “Estamos hablando de más de $2,6 billones y nuestra responsabilidad es estudiar con rigor cómo se van a distribuir esos recursos, cuáles serán las prioridades y cómo se traducirán en inversión para los municipios y en resultados para la gente”, afirmó.

El dirigente también señaló que el debate permitirá revisar las inversiones previstas en sectores como salud, educación, infraestructura, seguridad, inversión social y desarrollo económico. “Detrás de cada cifra hay una necesidad y una expectativa de las comunidades”, expresó, al insistir en que los recursos deben responder a las necesidades de los territorios.

Durante la socialización, el secretario de Hacienda del Atlántico, Carlos Martínez, presentó el panorama financiero del departamento y destacó las medidas de control del gasto, fortalecimiento de los ingresos y disciplina fiscal. “Tenemos unas finanzas sólidas. Como lo mostramos en el informe de gestión, contamos con la calificación AAA, la más alta que le pueden otorgar a una entidad territorial”, manifestó.

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Martínez atribuyó estos resultados a las directrices del gobernador Eduardo Verano y a las estrategias para mejorar el recaudo, fortalecer la fiscalización tributaria y combatir el contrabando, acciones orientadas a mantener la estabilidad financiera del departamento.

Por su parte, el diputado Carlos Rojano Llinás resaltó el respaldo de la corporación a los proyectos presupuestales que se han convertido en obras para las comunidades. “Esta Asamblea lo que ha hecho es respaldar al gobernador. Hemos tenido satisfacción cuando se inauguran obras que se han hecho con estos presupuestos que hemos aprobado”, señaló.

Examinar el hacinamiento de las personas privadas de la libertad

En la misma sesión, la diputada Lourdes López presentó una proposición de control político para examinar el hacinamiento y las condiciones de las personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). La iniciativa busca establecer la magnitud de la problemática, las medidas adoptadas por las autoridades y las soluciones previstas para mejorar las condiciones de detención.

Con el inicio del trámite presupuestal, la Asamblea analizará la distribución de los recursos para la vigencia 2027, mientras avanza en su agenda de control político sobre asuntos que afectan a los municipios y a la población del Atlántico.