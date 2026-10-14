Concejal pide al presidente garantizar continuidad del nuevo comandante de Policía en Santa Marta. Foto: Concejo de Santa Marta / Policía Nacional

El concejal de Santa Marta Anselmo Gual De La Hoz pidió al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a los directivos de la Policía Nacional que permitan al nuevo comandante de la institución tener continuidad en el cargo, tras la salida del coronel Jeyson López, ordenada por el mandatario luego de la fuga de detenidos del Centro de Protección.

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El cabildante manifestó que los cambios frecuentes en la jefatura policial dificultan el desarrollo de estrategias sostenidas para enfrentar los problemas de seguridad de la ciudad, por lo que considera necesario dar tiempo al nuevo oficial para conocer el territorio y desarrollar su gestión.

“Una comandancia con itinerancia y con ese tipo de faltas de continuidad no va a arrojar unos resultados que la comunidad pueda ver”, señaló Gual De La Hoz en diálogo con Caracol Radio.

El pronunciamiento se conoce tras el anuncio de la llegada del coronel Jimmy Belalcázar, quien asumirá la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta luego de la salida de López, que había llegado al cargo el pasado 27 de agosto.

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El concejal insistió en que su petición no significa renunciar al control sobre la gestión policial, sino permitir que el nuevo comandante tenga condiciones para trabajar y responder por sus resultados.

“Vamos a darle la oportunidad al nuevo comandante que tenga un trabajo que genere continuidad y que los samarios tengan esa percepción de seguridad que necesitan”, afirmó.

Por otra parte, Gual De La Hoz explicó que solicitó modificar la fecha del debate de control político previsto para este miércoles, en el que se abordarían asuntos relacionados con el paro armado y la seguridad del distrito.

Según indicó, no consideraba pertinente citar al comandante encargado para responder por hechos anteriores y convocar nuevamente al oficial entrante, quien apenas estaría conociendo las problemáticas de la ciudad. El debate quedó reprogramado para el próximo 23 de octubre.