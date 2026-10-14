Fuga en Santa Marta: 12 de los 41 prófugos ya están bajo custodia de las autoridades

Las autoridades reportan avances en la búsqueda de los 41 detenidos que escaparon del Centro de Traslado por Protección de Santa Marta durante la madrugada del lunes festivo. El alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, confirmó que 12 personas ya están nuevamente bajo custodia, mientras continúan los operativos para localizar a los demás prófugos.

De acuerdo con el mandatario, el balance corresponde a tres capturas realizadas en Santa Marta y Ciénaga, así como a nueve retornos de personas que regresaron a poder de las autoridades.

Pinedo también informó que la Policía tiene ubicados a otros dos fugitivos y que su recaptura sería inminente. Las acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), con el refuerzo de 96 uniformados de distintas especialidades que llegaron para apoyar la búsqueda.

Con este balance, 29 personas continúan prófugas, mientras las autoridades mantienen los operativos para lograr su ubicación y recaptura. Entre los objetivos prioritarios están alias ‘Mongolo’ y alias ‘El Guajiro’, por quienes se anunciaron recompensas para obtener información que permita encontrarlos.