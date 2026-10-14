Comité coordina recaptura de 33 fugados y seguridad para protestas del 14 de octubre en el Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena.

Las autoridades mantienen las acciones para recapturar a los 33 hombres que continúan prófugos tras la fuga de 41 personas del Centro de Traslado por Protección de Santa Marta. El caso de los principales temas abordados durante el Comité Territorial de Orden Público del Magdalena, encabezado por la gobernadora Margarita Guerra.

La brigadier general Liliana Rodríguez confirmó que la Policía y las demás instituciones trabajan de manera articulada para localizar a los fugados y ponerlos nuevamente a disposición de las autoridades.

“Todas las instituciones en este momento estamos volcados en esta recaptura”, afirmó la oficial, al referirse a las acciones conjuntas que se adelantan para ubicar a los hombres que escaparon del centro de detención.

PMU para las manifestaciones del 14 de octubre

Durante la reunión también se confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de las autoridades durante las manifestaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre, en medio de las movilizaciones previstas en distintas regiones del país.

Rodríguez invitó a los ciudadanos a participar pacíficamente y recordó que están habilitadas la línea 123 y la línea multicrimen para reportar situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

La oficial también informó que, en coordinación con el Ejército Nacional, la Armada y Guardacostas, se dispusieron refuerzos de seguridad en los corredores viales del Magdalena, tanto en carreteras nacionales como en vías terciarias.

En el Comité Territorial de Orden Público participaron la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Fiscalía y el CTI, junto con la Gobernación del Magdalena, para coordinar acciones frente a los desafíos de seguridad del departamento.

Mientras continúa la búsqueda de los 33 prófugos, las autoridades preparan el dispositivo para acompañar las manifestaciones del 14 de octubre y atender cualquier situación que pueda alterar el orden público.