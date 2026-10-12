¿Quién es Jimmy Belalcázar, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta?

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate fue designado por el presidente Abelardo De La Espriella como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Foto: Policía Nacional

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate fue designado como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Su llegada se produce en medio de los cuestionamientos por la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección y los recientes problemas de orden público en el Magdalena.

Belalcázar es oriundo de Pasto, Nariño, e ingresó a la Policía Nacional en 2001. Durante su trayectoria ha trabajado en unidades de investigación criminal (SIJIN) y en áreas de control interno de la institución.

El oficial es profesional en Derecho y Administración Policial, y cuenta con especializaciones en Seguridad y Auditoría de Control Interno y Aseguramiento, además de formación complementaria en investigación judicial, derechos humanos y gestión de la seguridad.

En Cúcuta, donde se desempeñó como comandante encargado, participó en pronunciamientos oficiales sobre operativos contra estructuras delincuenciales y hechos violentos registrados en Norte de Santander.

Belalcázar llegará tras la salida de Jeyson López por la fuga de 41 detenidos

La designación se produjo después de que el presidente Abelardo De la Espriella ordenara llamar a calificar servicios al coronel Jeyson Haird López Puerto. El mandatario lo responsabilizó por la fuga de los detenidos, cuestionó la falta de información oportuna y criticó la respuesta ante el bloqueo de la vía Santa Marta–Barranquilla, en el sector de Tasajera.

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La evasión ocurrió durante un motín en el Centro de Traslado por Protección. Entre los fugados se encuentran alias ‘Mongolo’, señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y alias ‘El Guajiro’, cuya recaptura fue priorizada por el Gobierno.

Tras los hechos, las autoridades anunciaron recompensas de hasta cinco millones de pesos por información que permita ubicar a los evadidos. Mientras se concreta la llegada de Belalcázar, el coronel Urriago, segundo al mando de la institución, asumirá temporalmente la comandancia.

El nuevo oficial tendrá como principales desafíos apoyar las labores de recaptura, fortalecer las acciones contra las estructuras criminales y responder a las exigencias de seguridad de los habitantes de Santa Marta y su área metropolitana