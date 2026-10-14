Rama judicial pide mayor protección para los trabajadores del Inpec

Cúcuta

El reciente asesinato de un dragoneante del Inpec en la ciudad de Cúcuta generó rechazó y preocupación por lo que viene ocurriendo con funcionarios de las cárceles en varias regiones del país.

Carlos Ramos abogado y extrabajador de la cárcel Modelo dijo a Caracol Radio que “conmocionados están los trabajadores penitenciarios, no es una situación local, hoy cobra relevancia en todos los centros de reclusión a nivel nacional”.

Y agregó que “esto tiene que ver con un amenaza generalizada contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, se da según lo ha dicho el presidente y la defensoría del pueblo se produce en ocasión a unos traslados que se han venido dando con algunos internos con perfiles altos con capacidad criminal entre centros de reclusión del país”.

“Lo que entendemos es que estas acciones violenta pretenden condicionar decisiones que son legítimas del gobierno nacional, también es cierto que el gobierno nacional a prometido garantizar la vida de los trabajadores penitenciarios” dijo el jurista.

Frente a los niveles de riesgo lo que hoy le pedimos al presidente es “que cumpla con el propósito de garantizar la seguridad de estos funcionarios que una vez salen de las cárceles no tienen ninguna protección adicional. Dos, que la fiscalía identifique los autores materiales y los determinadores de este crimen, tan lamentable para la sociedad cucuteña”.