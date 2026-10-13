Shakira cerró su residencia en Madrid con más de 700.000 asistentes y un impacto millonario

Shakira cerró su residencia en Madrid con un balance de 13 conciertos agotados y más de 700.000 asistentes, según las cifras divulgadas por su equipo. La artista colombiana convirtió la capital española en un punto de encuentro para la música y la cultura latina, con una experiencia que fue más allá de sus presentaciones en vivo.

El proyecto tuvo como escenario a Macondo Park, un espacio cultural de 185.000 metros cuadrados, concebido para reunir espectáculos musicales y actividades culturales. Durante esta temporada, el lugar recibió a más de 1.500 artistas y ofreció más de 400 horas de programación, en una apuesta que combinó entretenimiento, música y expresiones culturales latinoamericanas.

La residencia también tuvo un impacto económico significativo. De acuerdo con el balance oficial compartido por el equipo de la cantante, la actividad generó más de 200 millones de euros, una cifra que refleja la dimensión del evento y el movimiento económico asociado a la llegada de miles de asistentes a Madrid.

A esta convocatoria se suman los resultados de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira internacional de Shakira, que superó los cuatro millones de entradas vendidas y los 534 millones de dólares en ingresos reportados. Según el comunicado, estas cifras la consolidan como la gira latina más taquillera de todos los tiempos.

Uno de los elementos destacados de la residencia fue la participación de artistas invitados que acompañaron a Shakira en diferentes momentos de los conciertos. Entre los nombres mencionados por su equipo están Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap, una lista que reunió a figuras de distintos estilos y generaciones de la música internacional.

La presencia de estos artistas contribuyó a ampliar la propuesta musical de la residencia y a generar momentos especiales para el público. Las colaboraciones también reflejaron las conexiones de Shakira con intérpretes de diferentes países y géneros, desde el pop latino hasta la música urbana y el pop internacional.

La residencia se enmarcó en una etapa de gran actividad para la cantante barranquillera, quien ha mantenido su presencia en escenarios internacionales con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El proyecto ha llevado su repertorio a públicos de distintas regiones y ha reforzado el alcance de una carrera que combina éxitos de varias décadas con nuevas producciones musicales.

Con el cierre de estos 13 conciertos, Shakira dejó una convocatoria superior a las 700.000 personas en Madrid, además de un proyecto cultural con cientos de horas de programación y un impacto económico millonario. El balance presentado por su equipo destaca no solo la respuesta del público, sino también la dimensión internacional que alcanzó esta experiencia alrededor de la música latina.