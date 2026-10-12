RJ Mitte, el actor conocido por interpretar a Walter White Jr. en “Breaking Bad” murió a los 34 años

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 25: RJ Mitte attends the "No Half Measures: Creating The Final Season Of Breaking Bad" DVD launch held at Pacific Theatre at The Grove on November 25, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic) / Michael Tran

Este domingo se conoció que el actor y productor estadounidense RJ Mitte, quien interpretó a Walter White Jr. en “Breaking Bad”, falleció a los 34 años.

¿De qué murió RJ Mitte?

Un representante de Mitte confirmó la noticia y no se reveló de inmediato la causa del fallecimiento.

¿Qué papeles interpretó?

Mitte interpretó al hijo de los personajes de Bryan Cranston y Anna Gunn en el drama de Vince Gilligan, considerada una de las mejores series de televisión de todos los tiempos.

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¿Qué condición padecía Mitte?

Al igual que su personaje en “Breaking Bad”, Walt Jr., Mitte padecía parálisis cerebral.

Su destacada actuación contribuyó a visibilizar esta condición y, a lo largo de su carrera como actor, abogó por la representación de las personas con discapacidad en Hollywood.

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¿Cómo se conoció la noticia de su fallecimiento?

“Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, declaró un representante del actor.

“Basándose en su propia experiencia al vivir con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para promover la concienciación y la inclusión en torno a la discapacidad”, agregó.

¿Qué organizaciones presidía?

Mitte ejerció como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y presidió su propia entidad benéfica, la Mitte Foundation, que apoyaba diversas iniciativas filantrópicas al tiempo que desafiaba los estereotipos sobre las personas con discapacidad.