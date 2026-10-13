Proyecto País, una iniciativa para conectar las regiones de Colombia

Con el propósito de poner a las regiones en el centro de la conversación nacional, se presenta Proyecto País: conectamos territorios, construimos futuro, una plataforma de comunicación que destacará las iniciativas, los líderes, las empresas y las organizaciones que contribuyen al crecimiento de los municipios, las ciudades y los departamentos de Colombia.

La iniciativa abordará temas fundamentales para el desarrollo del país, como infraestructura, seguridad, comercio, desarrollo empresarial, educación, salud, sostenibilidad, cultura y turismo. Además, busca visibilizar tanto los logros alcanzados en los territorios como los principales retos y necesidades que enfrentan.

Santander será escenario de un encuentro de líderes regionales

En el departamento, Proyecto País tendrá una agenda académica el 14 de octubre en el Ágora de la Universitaria Tecnológica de Santander (UTS). El encuentro reunirá a líderes regionales para conversar sobre la actualidad, los retos y las oportunidades de Santander en la construcción de región.

La programación contempla tres paneles temáticos:

Santander: corazón de la salud en Colombia. Un espacio dedicado al conocimiento, el talento y la innovación como elementos para impulsar una nueva economía.

corazón de la salud en Colombia. Un espacio dedicado al conocimiento, el talento y la innovación como elementos para impulsar una nueva economía. Santander, territorio que construye: Un diálogo sobre infraestructura, inversión y desarrollo.

Un diálogo sobre infraestructura, inversión y desarrollo. ¿Para dónde va Santander?: Un panel enfocado en la construcción del territorio que la región quiere para el futuro.

Con esta iniciativa, buscan fortalecer la conversación entre las regiones y los diferentes sectores del país, dando visibilidad a sus proyectos, capacidades y desafíos.