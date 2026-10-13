Gobernador de Santander insiste en la necesidad de la Conectante C1 C2 que comunica con Pamplona

Bucaramanga

En la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander se reúne una delegación de ese departamento y también de Santander para un encuentro con el Gobierno Nacional para presentar los proyectos que requiere apoyo del alto gobierno y que pueden ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque se esperaba al presidente Abelardo De la Espriella, no asistirá.

Entre los proyectos que según el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se deben priorizar están algunos de movilidad como la Conectante C1 C2 que va desde Floridablanca hasta Pamplona y aunque ese contrato se liquidó, el mandatario asegura que se debe insistir en una vía que pueda conectar mejor a los santanderes.

“Un proyecto regional es el páramo de Santurbán, que hay que protegerlo a través de la RAP y la conexión entre Floridablanca a Piedecuesta con Pamplona, para que tengamos esa doble calzada y podamos sacar el tráfico del área metropolitana de Bucaramanga y no tengamos que pasar todos esos obstáculos que se presentan para pasar por un área urbana”, indicó el mandatario de los santandereanos.

El gobernador aseguró que se ha trabajado en conjunto con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, para que desde la RAP del gran Santander se puedan hacer proyectos que puedan ser viabilizados desde el Congreso de la República y también desde los diferentes ministerios e incluso puedan ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.