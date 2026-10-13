Luto en Ciénaga, Magdalena falleció Margarita Bonet Locarno
Durante más de dos décadas estuvo al frente de la Biblioteca Pública Municipal Pedro Bonett Camargo, desde donde promovió la lectura, acompañó procesos educativos y contribuyó al fortalecimiento de la Red de Bibliotecas del Magdalena.
Magdalena
La cultura y la promoción de la lectura están de luto en Ciénaga, Magdalena, tras el fallecimiento de Margarita Rocío Bonet Locarno, poetisa, gestora cultural y bibliotecaria que dedicó buena parte de su vida a acercar los libros y el conocimiento a niños, jóvenes y comunidades educativas del municipio.
Margarita Bonet Locarno, falleció tras complicaciones de salud, era hermana del general cienaguero Manuel José Bonett Locarno, quien hizo parte del Ejército Nacional de Colombia, fue ex comandante del Ejército Nacional, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, y ex gobernador de Magdalena, por encargo del presidente Juan Manuel Santos en el año 2010.
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Su partida deja un vacío en la vida cultural de Ciénaga. La noticia de su fallecimiento ha generado expresiones de pesar entre integrantes del sector cultural y personas que reconocen su aporte a la educación y la promoción de la lectura.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...