Luto en Ciénaga, Magdalena falleció Margarita Bonet Locarno

Magdalena

La cultura y la promoción de la lectura están de luto en Ciénaga, Magdalena, tras el fallecimiento de Margarita Rocío Bonet Locarno, poetisa, gestora cultural y bibliotecaria que dedicó buena parte de su vida a acercar los libros y el conocimiento a niños, jóvenes y comunidades educativas del municipio.

Margarita Bonet Locarno, falleció tras complicaciones de salud, era hermana del general cienaguero Manuel José Bonett Locarno, quien hizo parte del Ejército Nacional de Colombia, fue ex comandante del Ejército Nacional, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, y ex gobernador de Magdalena, por encargo del presidente Juan Manuel Santos en el año 2010.

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Su partida deja un vacío en la vida cultural de Ciénaga. La noticia de su fallecimiento ha generado expresiones de pesar entre integrantes del sector cultural y personas que reconocen su aporte a la educación y la promoción de la lectura.