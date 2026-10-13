Restaurantes de Santa Marta tuvieron una afluencia del 40% durante semana de receso de octubre

Santa Marta

El sector gastronómico formal de Santa Marta cerró la semana de receso escolar de octubre con resultados por debajo de las expectativas, luego de registrar una afluencia de comensales cercana al 40 % en sus establecimientos durante el puente festivo, según informó Acodres Magdalena.

“Estábamos muy esperanzados de esta semana de receso, pero toda la publicidad negativa que se hizo a la problemática que tuvimos en la ciudad de Santa Marta, impactó mucho al turismo. Tuvimos muchas reservas en los hoteles canceladas, y esto pues obviamente es una cadena que llega e impacta también al sector gastronómico. Entre menos turistas lleguen en la ciudad de Santa Marta, menos comensales vamos a tener en nuestros restaurantes”, dijo Paola Narváez, directora ejecutiva Acodrés Magdalena.

Por otro lado, indicó que los primeros días de la semana fueron difíciles para los restaurantes y que el balance final se asemejó al de un puente festivo normal, en lugar de la temporada de mayor movimiento que esperaba el sector. Aclaró, además, que algunos establecimientos habían cerrado semanas antes debido a las dificultades económicas, los sobrecostos de energía y el incremento de los costos operativos, por lo que pidió no relacionar esos casos directamente con el comportamiento de la semana de receso.

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Es de recordar que, Santa Marta puso en marcha una estrategia de promoción para recuperar la confianza de los viajeros de cara a la semana de receso escolar, ‘Santa Marta te llama’, iniciativa en la que participan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Fontur, Impulsa, la Alcaldía de Santa Marta y los gremios y empresarios del sector.