Hotel en Taganga acumula deuda de $480 millones de energía y reincide en reconexiones: Air-e

Santa Marta

La empresa Air-e Intervenida informó que, el Hotel T&T Mirador en Taganga tiene una deuda acumulada de 480 millones de pesos. Según la entidad, ante el incumplimiento de sus obligaciones de pago, la compañía realizó una nueva suspensión del servicio de energía a este establecimiento, cuyo consumo mensual es del orden de los 9 millones de pesos.

De acuerdo con los registros, pese a las reiteradas suspensiones efectuadas para exigir el cumplimiento de sus obligaciones, el inmueble ha vuelto a tomar energía de la red de distribución mediante maniobras irregulares y técnicamente inadecuadas que afectan la prestación del servicio y ponen en riesgo la vida de las personas.

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La compañía señaló que ha adelantado las gestiones de cobro correspondientes para la recuperación de la millonaria cartera, sin obtener hasta el momento una respuesta favorable del usuario