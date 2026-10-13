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13 oct 2026 Actualizado 12:27

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Hotel en Taganga acumula deuda de $480 millones de energía y reincide en reconexiones: Air-e

El establecimiento hotelero registra cerca de tres años de cartera vencida y un consumo mensual aproximado de $9 millones.

Hotel en Taganga acumula deuda de $480 millones de energía y reincide en reconexiones ilegales/ Air-e

Hotel en Taganga acumula deuda de $480 millones de energía y reincide en reconexiones ilegales/ Air-e

Hotel en Taganga acumula deuda de $480 millones de energía y reincide en reconexiones ilegales/ Air-e
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La empresa Air-e Intervenida informó que, el Hotel T&T Mirador en Taganga tiene una deuda acumulada de 480 millones de pesos.  Según la entidad, ante el incumplimiento de sus obligaciones de pago, la compañía realizó una nueva suspensión del servicio de energía a este establecimiento, cuyo consumo mensual es del orden de los 9 millones de pesos.

De acuerdo con los registros, pese a las reiteradas suspensiones efectuadas para exigir el cumplimiento de sus obligaciones, el inmueble ha vuelto a tomar energía de la red de distribución mediante maniobras irregulares y técnicamente inadecuadas que afectan la prestación del servicio y ponen en riesgo la vida de las personas.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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